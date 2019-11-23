嶺大女生被控油麻地暴動　律師指警延誤治療帶上庭　官質疑無關司法程序 (14:26)

為支援被警方圍困在理大的示威者，大批人本周初在油尖旺區一帶示威，與警方爆發衝突。警方早前起訴242人，在個裁判法院提堂，當中53人留院缺席聆訊，各人陸續出院到庭提訊。其中兩人分別為嶺大學生兼港台兼職記者朱梓瑩（20歲）及運輸工柯俊明（23歲），被控11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界參與暴動，出院後今在西九龍裁判法院提堂，暫毋須答辯，兩人獲准以1000元及5000元保釋，其間不得離港，須守宵禁令和禁足令，至3月19日與同案被告同日再訊。

代表朱梓瑩的律師投訴，警方拘捕朱後，在沒有警誡下就指控作提問，警方亦延遲18小時才讓被告求醫。辯方又指出，朱梓瑩昨午4時出院，先被帶回警署，今早才被帶上庭，指警方及控方違反「出院後盡快將其帶上庭」的命令。

主任裁判官羅德泉質疑，投訴與本案司法程序沒有關係。辯方回應稱或會展開其他司法程序追究，亦希望法庭注意到控方及警方違反法庭命令。裁判官強調，有關命令內容是「可能的時間」帶上庭，亦須留意法庭關閉時間。

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