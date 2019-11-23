【1123．理大】劉夢熊：仍有32人留守　盼今晚全部帶走 (21:09)

【21:09】前全國政協常委劉夢熊晚上8時許進入理大。他稱掌握情報，有32名留守者還在理大，但沒透露誰告訴他此情報。他又表示，希望在明日（24日）凌晨零時前，把所有留守者帶離理大。被問及是否警方會在零時後清場，他叫記者不要胡亂猜測，只是因為明日便是區議會選舉，他希望選舉個公正而安全地進行。

被問到以什麼身分進入校園時，劉夢熊說自己有一個電台節目，有不少粉絲；又稱自己是一個有說服力的人，他的團隊早前亦曾帶21人離開。

【13:44】鄧振強：300未成年者已回家 今找不到留守中學生

中學校長會主席鄧振強今早（23日）聯同一名社工和大律師再到理大。他指出，據悉他們曾聯絡的學生已全數安全回家，今再來是盼盡力尋找會否還有其他中學生需求助，惟沒見到任何中學生。

本報記者今早到理大觀察，發現校園內的留守者比昨日（22日）更難接觸，整個上午只見一名留守者在校內走動。鄧振強表示，他昨天和今天在校內找不到任何中學生，只看到約10名成年留守者。他說，約有300名18歲以下未成年者經他們協調下離開。

他表示，成年留守者大部分沒與他有太多交流，亦因他們均蒙面，留意不到他們的情緒。他說，「任何人被困咁耐，心理狀態都值得關注」，而校園的環境和樓層有不少垃圾，衛生問題令人擔憂。他指出，不只中學生，任何人如有問題，或若需他人陪伴聊天，也可找他和其團隊成員，他預計今天會逗留至下午。

逃犯條例 相關報道：

理大留守者擬爬渠逃離一度失聯 消防搜索

特朗普暗示或不簽《香港人權與民主法案》 稱阻習近平出兵鎮壓港示威

高院駁回律政司「暫時有效」申請 禁蒙面法無效裁決暫緩7天待上訴

中學校長洗樓不見人 留守者：理大過冬 鄧振強：未成年留守者料少於10人