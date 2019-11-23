家長偕子女九龍塘遊行　促政府停用催淚彈及公開成分 (13:04)

遊行早前獲發不反對通知書，今日約有100人參與，氣氛和平，不少家長攜同小孩參與，高呼「停止使用催淚彈」、「交代二噁英後遺症」、「公開催淚彈成分」等口號。警方稱，約130人參與遊行。

Stephanie說，因九龍塘是學校區，因此選擇在這區遊行，希望社會把焦點放在校園上。她表示，歲半的兒子有皮膚敏感，醫生說要減少到曾施放催淚彈的地方，女兒在屯門上學，早前屯門出現不明氣體時，雙眼感不適一周。

鄭先生一家三口參與遊行，他指出，最近減少外出，4歲兒子今到九龍塘就開始咳嗽，擔心催淚彈對患有哮喘的兒子的健康帶來影響。他表示，政府多次拒絕公開催淚彈成分令人更擔心是否有不可告人之處。鄭太說，近日出外都會先看網民製作的催淚彈地圖，確保該處近日沒施放過催淚彈才會前往。

林太與6歲女兒一同遊行，表示女兒的健康雖暫時沒有明顯問題，但擔心20、30年後會開始出現後遺症。她說：「我好似個女咁大時，正正係八九六四，晚晚睇住阿媽喊，依家個女睇住我晚晚喊，一個循環咁。」她希望政府正視民意。

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