落選聯合國駐維也納辦事處總幹事　曾偉雄：感謝國家提名 (15:10)

他祝賀埃及候選人當選，期望她能成功帶領毒罪辦的工作。他個人會以國家禁毒委副主任身分繼續在國家國際禁毒執法合作領域努力。

【11:13】國家禁毒委副主任、香港前警務處長曾偉雄，早前獲中國政府提名，競逐聯合國駐維也納辦事處總幹事兼聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）執行主任。聯合國秘書長古特雷斯周四（21日）在UNODC官方網站公布，將委任埃及社會團結部長瓦利（Ghada Fathi Waly）出任上述職位，意味曾偉雄落選。

今年6月，中國外交部公布提名曾偉雄競逐上述職位，其時外交部發言人耿爽說，這是中方堅定維護多邊主義，支持聯合國工作的具體體現；中方願為推進打擊跨國有組織犯罪、開展國際禁毒合作作出更大貢獻。當時正值香港出現反修例示威，曾偉雄獲北京提名曾引起港人不滿。

（聯合國毒品和犯罪問題辦公室網站）

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