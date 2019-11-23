張建宗：爭取下周尾重開紅隧 (11:07)

張建宗表示，相關政府部門及營辦商已檢視紅隧設施損耗程度，昨夜已開始搶修工作，共動員380人，相信下周一（25日）傍晚可掌握準確開通時間。他又呼籲留守的理大的人冷靜及和平地走出來，指出現時校內環境高危，存放很多爆炸品，衛生環境亦很差，政府及警方都希望用平和、人性化、有耐性的手法解決事件。

被問及政府如何重建警民互信，他指出不能一蹴即就，政府一方面支援警隊的前線工作，如循法律途徑申請禁制令、司法覆核等，為警隊提供更多工具及保護，紓緩警隊壓力；另一方面須與市民建立互動及信任。

區議會選舉將於明日（24日）舉行，他指出，今屆選舉是第一次所有議席均有競爭，是民主的體現及龐大的民主工程，因此是重要的，政府銳意舉辦公平公正的選舉。但即使政府如何防範，選舉是否能順利舉行，關鍵在於示威者是否能理性和平，他引述警務處長鄧炳強昨日（22日）所說，妨礙選舉的人就是與全港市民對着幹。他又說，警方高姿態巡邏可製造一個安全的環境，令市民不會感「惶恐」。

美國總統特朗普昨接受霍士新聞節目訪問稱，是他游說國家主席習近平保持克制，勿派兵鎮壓香港示威者，否則香港會在14分鐘內消失。張建宗於節目後接受傳媒訪問時表示，他第一次聽到有關說法，強調特區政府有信心、決心及能力處理今次社會事件，有信心可走出困局及跨過風暴，他不評論任何外國元首的言論。

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