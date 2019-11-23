特朗普暗示或不簽《香港人權與民主法案》　稱阻習近平出兵鎮壓港示威 (09:44)

美國國會日前通過《香港人權與民主法案》，並送交總統簽署，北京表明反對。特朗普接受霍士節目《Fox & Friends》訪問，罕有詳談香港局勢，稱自己正平衡美中關係中的優先事項，「我們必須和香港站在一起，但我也同時與中國國家主席習近平站在一起。他是我的朋友，是一個非常好的人。我想見到他們把問題解決……我支持自由，我支持一切我們想做的事，但我們正處於達成史上最大型貿易協議的過程，如果我們可以做到，那就很好了」。

在訪問中，特朗普稱是他游說習近平保持克制，勿派兵鎮壓香港示威者，「若不是我，香港會在14分鐘內消失」。他說中方在香港外圍部署了100萬士兵，自己要求習近平「請不要這樣做，你正犯一個大錯，這會對貿易協議有巨大的負面影響」。特朗普表示，香港的示威是他與北京貿易談判一個複雜因素。

特朗普有10天時間決定簽署或否決《香港人權與民主法案》，若他兩者都不做，法案就會自動生效。一旦特朗普否決該法案，若參眾兩院有三分二議員不贊成，仍可推翻特朗普的否決決定。

（華盛頓郵報／法新社）

相關新聞：兩院速批 陳茂波：盼美慎重考慮 10天分曉 港「人權法案」待特朗普簽