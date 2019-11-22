中大校園下周一恢復運作　化驗證泥土不含山埃　二噁英化驗兩周後有結果 (22:10)

中大指出，大學食水由水務署經密封管道提供，在中大區域內不會經過露天管道，水質不受空氣中物質影響，但為確保安全，校方亦已把水質樣本送往測試，下周收到結果後將即時公布。

由於港鐵大學站仍關閉，中大將由下周一起，在周一至周五安排穿梭巴士來往大埔墟站及大學本部；校內穿梭校巴服務亦會有臨時安排，詳情可瀏覽大學交通處網頁。校內部分餐廳將於下周一恢復營業，超級市場則最快可於下周四（28日）恢復營業。中大校園出入管理措施仍然生效。

校友師生聯署感謝段崇智

另外，大批中大校友、教職員及學生參與聯署，感謝校長段崇智「領導修復中大」，在警察與學生示威者的衝突中充當調解者，譴責不合理暴力，並竭力維護學生在法律面前應有的權利；又指出他親自走到衝突前線與警方談判，雖未能達成和解方案，段崇智亦親歷催淚彈攻擊，但成功勸退仍然據守校園的外來示威者，化解在校園發生警民衝突的危機。截至今午12時，已有16,092名師生及校友參與聯署。

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