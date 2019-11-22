環諮會委員發公開信　促政府評估催淚彈等防暴劑對公眾影響 (20:53)

信中提及特區政府沒有向公眾發布在香港使用的防暴劑的化學成分，包括催淚彈、催淚水劑及胡椒噴劑，亦沒有向市民發放清晰及易於遵循的的安全指引，教導市民如何處理曝露於防暴劑中的健康風險。

環諮會現任和已落任委員，包括前主席林健枝教授，要求香港特區政府緊急推展5項措施，包括發布或恢復必要的防暴劑安全使用守則，並禁止直接對準個別的人發射或投擲催淚彈及催淚水劑；向前線的警務人員、消防員、救護員、急救員、記者、公共交通工具員工、清潔人員、示威者及其他市民，發布明確且易於遵循的指引，如何減少曝露於防暴劑毒素的風險，以及如何清潔受污染的衣服。

另外，信中又要求政府向需要二次曝露於防暴劑的人發布清晰且易於遵循的清理防暴劑指引；委託進行香港使用防暴劑的環境健康和風險評估；以及委託進行就首次與二次曝露於防暴劑的公眾流行病學研究。信中最後提到政府不能低估那些因暴露於防暴劑後而遭受嚴重疼痛及導致喪失能力的人的心理影響，並強烈敦促政府尋找其他與公眾有效溝通的方法。

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