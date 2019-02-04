發展局：160公頃棕地發展潛力高　規劃署今年內覓地建公營房屋 (20:32)

另外，290公頃棕地發展潛力被評為中度，主要在牛潭尾和流浮山等，規劃署明年年底前完成分析。其餘250公頃潛力較低的棕地，則位於石崗和八鄉等。

發展局表示，根據顧問進行的問卷調查及實地觀察，1414公頃棕地屬有作業營運，分佈於7373個場地，佔總數約九成，主要位於新界西北及新界東北。以行業劃分棕地面積，一般倉庫/貯物及建造業用地佔多，分別有379公頃和367公頃。

此外，局方指出顧問研究期間的棕地每月租金中位數及平均數，分別約為每平方呎3元及3.9元，並稱棕地為無法在市區覓得可負擔營運場地的一些工業作業，填補土地供應缺口。根據顧問以問卷調查結果再推算，估計棕地作業提供約52,000個職位，當中大部分為全職職位。

根據棕地研究訪問結果，若面臨清拆，約10%受訪者表示會結束業務，63%受訪者則稱會另覓地方繼續經營；另有43%的受訪者表示其作業需在露天場地營運。「特惠租金或津貼」及「足夠的營運和儲存空間」被受訪者視為兩個主要誘因，以鼓勵棕地作業搬遷至特建多層樓宇及其他特別設計設施。

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