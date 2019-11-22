學術及宗教界人士繼續絕食　何芝君疑因曾吸催淚煙致嘔吐 (20:22)

何芝君說，清晨4時突然開始感不適，懷疑與她們留守的九龍佑寧堂外曾發射多枚催淚彈有關，有少許頭痛及曾嘔吐，但避免吃藥，至今身體狀態仍算正常，相信可以堅持到區選完成一刻。眾人預計絕食逾78小時，何芝君指出，2012年國教風波時，曾絕食61小時，未知今次可支持到何時，但會與理大內的年輕人「一齊捱」。

基督教神學教育工作者胡露茜亦表示，曾打算到理大外陪伴子女被受困的家長，但眾人似乎已散去，正與其他人商討未來行動。她說，今日約有5人加入絕食，現有只約20人參與，包括曾絕食十多日的陳伯，亦有教會牧者等。

一同絕食的嶺南大學文化研究系教授陳清僑指出，今日有更多各界人士參與，亦有不少人到場探望，多人現趁精神尚好之時商討，如若區選出現阻滯，甚至未能如期舉行，應有何對應行動等，但暫時預計不會延長絕食。

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