【1122．理大】留守者阿翔收集物資：可在這裏守一個月 (20:12)

本報記者遇見阿翔時，他正在執拾散落一地的物資。他說，自己連日來負責洗廁所、清潔、收集乾糧等，慢慢把可用物資囤積起來，「預計可在這裏守一個月」，「度過這個冬天」。

阿翔透露，現時雖然較少留守者出沒在校園範圍內，但他相信在校的仍有50至100多人，躲藏在各處。他亦有留意包圍理大的警察，評估過警力已減少三分之一，「門口的水炮車都駛走了」。圍堵在外的警察等待留守者出來，但他認為，警察終有一日亦會散去。

密切留意警察行蹤，是否打算趁機逃走？阿翔說不是，他希望守着理大，又強調自己無犯法，不會「投降」出去，「清理又當參與罪行，煮嘢食又當參與罪行，急救又係參與罪行，我覺得好誇張囉」。本身不介意清潔的他，眼見校內衛生狀況愈見惡劣，亦希望出一分力。

有別其他曾經留守理大的人，或受家人、教師、律師勸離，阿翔並無這方面的壓力。年約20歲的他，本來與家人關係疏離，靠打散工獨自生活，所以即使被困理大多日，他亦並無掛慮。不過，幾日前與他一起收集物資的同伴則選擇離開，「對我打擊都好大吓㗎，有成半日留喺張牀上面瞓」。但他明白，每人可負擔的並不一樣。

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