【區議會選舉】屯門富泰選區票站改位置　嶺大改興德學校 (20:10)

這是選舉事務處一周內宣布需改更地點的第五個投票站。其餘4個需改地點的投票站，包括位於香港薄扶林的沙宣道會堂，改到位於香港仔漁光道43號漁光道體育館；位於紅磡的香港專上學院，改為位於九龍油麻地眾坊街80號的油蔴地街坊會學校；位於大埔的香港教育大學賽馬會小學，改為位於新界大埔廣福邨的聖公會阮鄭夢芹小學；以及位於沙田香港中文大學富爾敦樓，改為新界沙田火炭駿景園駿景路1號地下仁愛堂香港台山商會長者活動中心。

另外，選舉事務處表示，由於沙田區議會駿馬選區內部分設施關閉，約200名選民可能無法收到選舉事務處寄出的信函及新投票通知卡，通知他們投票站地點更改。選民若未曾收到投票通知卡，可登入選民資料網上查閱系統查閱自己獲編配的投票站，或致電選舉熱線2891 1001查詢。

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