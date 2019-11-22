後樓梯吸煙襲擊控煙辦人員　網絡作家「恐懼鳥」獲准保釋明年再訊 (20:00)

報稱任職營業代表被告李頌仁（28歲），筆名為「恐懼鳥」（Scary Bird），曾出版「Deep Web（暗網）」有關的書籍而聞名。

他被控於2019年11月21日，在銅鑼灣怡和街英光大廈10樓樓梯間，阻礙衛生署控煙酒辦公室督察薜覺文執行公務；以及同日同地襲擊男子郭榮輝，因而對他造成身體傷害。

裁判官押後至明年1月3日再訊，以待辯方索取控方文件，並批准被告以2000元保釋。據悉，被告涉在後樓梯間吸煙，控煙辦人員經過，向被告索取身分證登記，但被告逃走，控煙辦人員追上前，其間遭被告襲擊，報警拘捕被告。

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