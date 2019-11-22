13歲女童燒國旗認罪候判　辯方：事主一家遭起底收死亡強姦恐嚇 (19:18)

13歲中二女生今穿校裙到庭應訊，父母亦有到庭，母親庭上一度拭淚。控罪指稱她於9月21日，在屯門大會堂外和其他兩名不知名者，公開和故意以焚燒方式侮辱國旗。

案情指出，康文署職員從閉路電視見到，懸掛在屯門大會堂外的國旗被拉下。當日下午3時43分，國旗平放地上，被告與另外兩人以打火機燃燒國旗後離開。正執行職務的警員被通知有關事件，他跟蹤被告至其會合母親，隨後由另兩警接手，於4時25分跟蹤至深井，警員截停被告，被告在母親面前，於警誡下承認曾燒國旗。

被告今由大律師郭憬憲代表，他指被告校內操行A-，中史科不及格。他求情時表示，被告當日問人借用打火機，可見沒有預謀，遊行後情緒高漲犯案。被告準備離開時，眼見火勢頗大，用腳掃熄才離開。辯方又透露，被告及其父母事後被「起底」，有人要脅強姦被告、及「接放學」，父母亦收到死亡威脅。被告寫給裁判官的信中亦指出，父母因而經常偷泣，深感慚愧。

裁判官水佳麗批評被告行為侮辱國家，須予以阻嚇性刑罰，否則讓人以為侮辱國旗「好小事」。辯方強調，被告只有13歲，能帶出信息的作用有效，且年青人對國家沒有情感一事非常複雜 。裁判官聽罷辯方陳辭，觀看事發片段後說，被告並非她想像中的「狂妄之徒」，「否則毫不客氣將你拘押」，遂批准被告保釋候判。

逃犯條例 相關報道：

涉理大外暴動 被告投訴警拖延送醫42小時致傷口發炎無法縫針

禁蒙面法被裁違憲 高院頒令暫緩執行判決至下周五

投稿《刺血針》批警理大拘義務醫護 港醫生：其他文明國家幾乎聞所未聞

【逃犯條例・831】涉太子站藏彈弓等攻擊性武器 文員准保釋獲撤禁離港令

西灣河中槍男原被指搶槍現控非法集結 鄧炳強：唔係拉佢乜就代表佢犯嗰個法