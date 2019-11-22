涉理大外暴動　被告投訴警拖延送醫42小時致傷口發炎無法縫針 (18:48)

其中一宗19人涉理大外暴動案，學生吳日軒（18歲）及文員林浩陽（25歲）今早出院應訊。兩人獲准保釋至明年2月10日再訊，其間需守宵禁令和每周到警署報到。

庭上所見，林浩陽的左手以繃帶包紮、頭部貼上紗布。其律師投訴，林被捕時沒有反抗，卻被警棍「打了無數下」，導致左手手掌骨折。其後他被延誤42小時才送醫，令到傷口發炎，現在仍無法縫針。另外，他遭拖延30小時才獲准聯絡家人和律師、被捕後沒有警誡下就被問話及被迫戴裝備影相。據悉他曾羈押於紅磡警署。

另外，60人涉油麻地暴動案，醫院病歷檔案管理員周明摯（41歲）及司機何焯銘（34歲）今午出庭提訊。兩人獲准保釋至明年3月11日再訊，其間需守宵禁令和禁足案發一帶等。

何焯銘的律師投訴，被告留院時，警方下達了不准和外界接觸的指令（no outside contact order），其家人被拒探病，批評警方做法不人道，要求法庭記錄在案。惟主任裁判官羅德泉反駁，早前案件提堂，已下令被告出院前需還押看管，強調即使警方做得不對，法庭並非處理警察投訴的地方。

羅官又形容律師「求其嚟法庭話我講咗（投訴）」，此舉欠缺常識。羅官稱，除非投訴和本案訴訟有關，例如被告錄口供時屈打成招，否則應以正常渠道處理，包括申請司法覆核或人身保護令等。律師最終撤回投訴。

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