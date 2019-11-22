禁蒙面法被裁違憲　高院頒令暫緩執行判決至下周五 (19:30)

郭榮鏗引述判辭第8段內容，法庭認為香港現時處於很特別的情況，有需要頒下短期暫緩執行令，但他希望政府不要再執行《禁蒙面法》，該法例「根本完全無助於解決社會爭議」。郭榮鏗呼籲，政府不要再浪費納稅人金錢上訴，或申請延長暫緩令，否則民主派議員會「奉陪到底」。

【18:11】高等法院本周一（18日）裁定政府引用《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》（下稱禁蒙面法）違憲，律政司其後要求法庭暫緩執行判決，令規例繼續有效，或希望上訴其間讓相關條文繼續生效。高院昨（21日）開庭處理後，今（22日）頒下判辭，頒令短期暫緩執行判決（short interim suspension order）至下周五（29日）。

申請人為24名民主派立法會議員，以及社民連成員梁國雄。答辯人為行政長官會同行政會議、警務處長和律政司長。

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