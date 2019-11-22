男子稱妻「老了」屢姦親女囚15年　官轟禽獸不如愧為人父 (17:44)

辯方求情時引述事主的心理報告稱，事主事後患創傷後遺症，但非嚴重程度，屬不幸中的大幸，形容事件導致事主的家庭破碎，但「外人只能深表遺憾，冇咩處理到」。法官李瀚良指出，事主案發時情緒有時失控，影響睡眠，亦不願與人交往。李官又表示，事主今親自向法庭呈上求情信，希望法庭「畀父親一個重新做人，與其他家人早日團聚的機會」，認為信件內容「語帶相關，令人唏噓」，心理報告亦顯示事主怪責自己破壞家庭，目前已單獨居住，自覺不是家庭成員，有需要接受心理治療。

李官表示，被告的妻子及其餘兩名女兒依然相信他清白，顯示他顧家、受兒女愛戴；惟本案的環境證據充分，只是家人視若無睹，或忽略事主的情況，批評被告嚴重違反父親的責任，「竟然忍心下手，行為極度卑鄙」。李官形容，事主活在被告的陰影及不太關愛的家庭環境下，很難保護自己，幸好有老師協助而揭發事件，不至造成更嚴重的後果，讚揚老師果斷介入，以及關懷事主的表現，令人感動佩服。

控方開案陳辭指稱，被告與妻子在內地誕下3女1子，事主X排行第三，一家至2007年移居香港。首次性侵發生於2015年6月，被告趁16歲的X溫習期間，從後非禮其胸部和大腿並強姦她，X一度問父親為何這樣做，被告則回應「因為媽媽老了」。被告一個月後趁妻女不在港、X的弟弟洗澡時，企圖強姦X，惟因X哭得太厲害而強姦不成。

2015年9月至2016年9月其間，被告多次以玩手機遊戲和揼骨為藉口，要求X為他手淫，並多次趁妻子洗澡時，以報紙遮蓋下半身，要求女兒在睡房內為他手淫共10至15次。X前年曾告知老師遭性侵，至去年9月再遭被告侵犯時，才向老師表明意願意報警。

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