【石棺藏屍案】律師盤問連環「X你老母」　遭次被告促勿再講後改說「F.U.M.」 (17:03)

被告依次為曾祥欣（現年30歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

次被告劉錫豪今日繼續接受盤問。第三被告代表律師盤問時引述次被告證供質疑，次被告遭事主及第三被告壓在牀褥時，只說過一次「X你老母」，但「小草」何菱瑜證供有異，她說事主也有講過「X你老母」。次被告回應稱，案發時沒有聽過其他人說這句粗口。

第三被告代表律師再次指出，案發時應是事主先講「X你老母」，次被告再回應「X你老母」。盤問至此，代表律師提及約5次「X你老母」，次被告突然中止提問稱：「可唔可以唔好再對住我講呢句粗口」。法官李瀚良澄清，律師有責任引述完整的證供，讓大家理解他提出的問題。

次被告則要求：「希望你唔好喺嗰吓加重語氣。」李官安慰說，不要因為該句粗口的背後意思感到冒犯，法官亦在聆訊時聽過逾50次，引述該粗口只是為了清晰表達證人證供。次被告表示明白。

其後，第三被告代表律師其後引用該句粗口時，以「F.U.M.（英文簡稱）」代替。傳譯員則翻譯為「問候你娘親」。次被告亦否認事主有講過該句粗口。

另外，辯方盤問質疑次被告與首被告合伙騙人向財務公司借貸，藉此賺錢為生，故次被告一直同住在涉案單位，沒有回家與親人同住。次被告否認，並解釋「希望有成績先返去」，讓家人引以為傲，但最後眾人因此事潛逃台灣，次被告憶述時語帶哽咽稱：「嗰時我喺手機錄音畀阿媽，當以後無生過呢個仔。」

次被告透露，三名被告與小草到台灣後，首被告要求眾人偽裝，「容易被香港朋友認出嘅嘢都要換」，他曾更改左耳後方的刺青，第三被告則幾乎「剷光頭」。聆訊下周一（25日）繼續。

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