投稿《刺血針》批警理大拘義務醫護　港醫生：其他文明國家幾乎聞所未聞 (17:31)

該名叫Darren Mann的醫生昨（21日）投稿到《刺血針》。他在文中表示，本月17日晚他與一隊醫護人員進入理大，其後警方宣布當晚10時後離開理大的人，將以「暴動」罪名拘捕，醫護人員經商討後決定先撤走部分人。Darren Mann和多名醫護先行撤走，其後得知另一隊醫護人員撤離時，雖然身穿有「醫生」、「護士」字樣的反光背心，但仍被警方拘捕。

對於警方稱有示威者假扮醫護人員欲撤出理大，因而拘捕該批醫護人員，Darren Mann表示質疑，稱被捕者包括5名執業醫生，當時身上均帶有香港醫委會的註冊文件及證明。

Darren Mann並稱，香港紅十字會其後認為理大現場已出現人道危機，周一（18日）派員到理大，但一度被警方阻止入內，兩小時後始獲放行，而且只准逗留3小時。後來因需要治療的人太多，香港紅十字會向警方要求延長逗留時間。

香港紅十字會今日（22日）在facebook官方專頁發文回應稱，於11月18及19日進入理大提供急救服務，並澄清該會急救團隊進入理大前，已與各方（包括警方）商討及協調，得到各方配合，順利進入校園提供服務，過程中無受到任何延誤、阻撓或不禮貌對待。

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