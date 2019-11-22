投稿《刺血針》批警理大拘義務醫護　港醫生：其他文明國家幾乎聞所未聞 (17:31)

本港一名醫生向醫學期刊《刺血針》（The Lancet）投稿，披露日前他和其他志願醫護人員進入理工大學的情況。他表示，警方拘捕了多名曾進入校園為留守者治療的醫生和急救員，批評這種對待有違國際標準，拘捕醫護人員的做法在其他文明國家幾乎是聞所未聞，也不符合人道主義。
該名叫Darren Mann的醫生昨（21日）投稿到《刺血針》。他在文中表示，本月17日晚他與一隊醫護人員進入理大，其後警方宣布當晚10時後離開理大的人，將以「暴動」罪名拘捕，醫護人員經商討後決定先撤走部分人。Darren Mann和多名醫護先行撤走，其後得知另一隊醫護人員撤離時，雖然身穿有「醫生」、「護士」字樣的反光背心，但仍被警方拘捕。
對於警方稱有示威者假扮醫護人員欲撤出理大，因而拘捕該批醫護人員，Darren Mann表示質疑，稱被捕者包括5名執業醫生，當時身上均帶有香港醫委會的註冊文件及證明。
Darren Mann並稱，香港紅十字會其後認為理大現場已出現人道危機，周一（18日）派員到理大，但一度被警方阻止入內，兩小時後始獲放行，而且只准逗留3小時。後來因需要治療的人太多，香港紅十字會向警方要求延長逗留時間。
香港紅十字會今日（22日）在facebook官方專頁發文回應稱，於11月18及19日進入理大提供急救服務，並澄清該會急救團隊進入理大前，已與各方（包括警方）商討及協調，得到各方配合，順利進入校園提供服務，過程中無受到任何延誤、阻撓或不禮貌對待。
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