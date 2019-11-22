選舉處澄清「以首3小時投票計算選舉結果」謠言 (16:22)

11月24日（星期日）為區議會選舉投票日。一般投票站的投票時間為上午7時30分至晚上10時30分，總投票時數為15小時。選舉處強調，不會在選區整個投票未完成前計算該選區選舉結果。

區議會選舉投票日當天，若某投票站因突發事件無法運作，而投票可於1.5小時內恢復，該投票站的開放時間會於同一日作相應延長。若投票站未能於1.5小時內恢復運作，該投票站的投票會押後至後備投票日，即12月1日（星期日）。

如投票需要押後至12月1日，票站主任會把已上鎖及封妥的投票箱及一切相關文件，在候選人或代理人的見證下妥為封存，待12月1日再繼續用以投票。後備投票日當天，有關投票站開放時間以之前宣布停止運作的時間起計，至晚上10時30分結束，例如，若某投票站投票在11月24日上午10時30分停止運作，該投票站會在12月1日上午10時30分重新開放，至同日晚上10時30分，整個投票時數維持在15小時。

選民在11月24日領取選票時，選舉處會在投票站內選民登記冊上該選民的記項劃線，以茲識別，故選民不能在後備日（12月1日）重複投票。

選舉事務處發言人說，如大批選民集中同一時段投票，個別票站有機會出現人龍。票站人員會盡快為選民服務，請大家忍讓及耐心等候。

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