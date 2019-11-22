當值警偷龍轉鳳盜證物勞力士表　官稱「不涉違反誠信」判囚10個月 (16:30)

控方透露，涉案失表是淺藍色表面的Cally-Daytona 116506勞力士手表，案發市值約42.5萬元。

案件今在區域法院判刑，被告周合駿（28歲）在犯人欄內一直哭泣，又不時望向公眾席家人。辯方呈上7封求情信，其父母、同學、女友均表示他是誠實、樸素的人，相信事件只是單一事件。惟法官勞潔儀看畢信件後說：「被告無寫一封信比我話佢自己有悔意喎。」辯方回應，被告已向各親朋戚友表示自己有悔意。

辯方續指出，擔任警員是被告「畢生志願」，他自知被定罪後當差夢碎，希望法庭接納他「唔係追求物質嘅年輕人」，網開一面及輕判。

勞官判刑指出，被告身為警務人員，更在當值時犯案，明顯比一般市民犯案嚴重；因應涉案手表價值，以及考慮到事件不涉違反誠信，將判刑起點定於18個月監禁。

勞官續判，被告沒有將手表據為己有、事主沒有損失，以及背景良好的被告只因一時歹念犯案，大幅減刑後終判處他入獄10個月。

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