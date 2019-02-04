西灣河中槍男原被指搶槍現查非法集結　鄧炳強：唔係拉佢乜就代表佢犯嗰個法 (15:45)

鄧炳強表示，警方是暫時以涉非法集結拘捕周，反問「（警方）拉佢嗰刻拉佢啲乜嘢，係咪代表就係犯嗰個法呢？當然唔係嘅」，強調警方經詳細調查後，有可能再以其他罪名拘捕及起訴周。

警方回覆本報查詢表示，截至本月13日，周以涉企圖搶槍被捕，暫准保釋候查。

翻查資料，警方在案發當日解釋，開槍的警署警長處理路障時，有5至6名蒙面人大叫「唔好畀佢走」，最少一人手持「類似鐵通物體」，警長感生命受威脅下拔槍及擎槍，其間一名男子右手「嘗試接觸警長佩槍及嘗試搶槍」，警長感威脅下開槍，擊中男子右腹，並稱在電光火石間沒辦法給予任何警告。警方當場拘捕兩人，其中一人涉搶警槍。中槍受傷的周姓男生須切除部分肝腎，留醫9日後周三（20日）出院。

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