民主黨胡志偉：需要選舉反映市民不接受政府走向威權 (14:45)

對於危機管理委員會未有說清楚怎樣會中止、押後投票，胡志偉表示聽到警務處長說會盡力維持票站附近秩序，他希望各方克制，見到連登上有帖文叫大家專心應付選舉，令這幾日社會有平和氣氛，他不希望有事情破壞選舉。他強調，需要透過選舉反映市民不接受政府走向威權、視民意為無物，以及警隊變成鎮壓工具。

胡志偉表示，今次區選意義不止選區議員，因為所有選區都有競爭，故選舉是表達對香港社會未來看法的機會。他批評，過去半年政府視民意無物，中共在香港干預愈演愈烈，港人面對制度暴力，希望市民明白出來投票是透過民意向中央和特區政府表達不想放棄核心價值。

至於有人在民主派橫額上貼上抹黑字句，胡志偉表示見到廣泛抹黑民主派候選人，希望市民明白民主派面對的對手包括建制派和中聯辦管理的機構，相信市民眼睛雪亮。

被問到民主派選情，他說，反修例運動明顯令很多市民非常關心香港未來，知道投票是表達怎樣看社會深層次矛盾，若不能透過選舉表達，政府或會有誤判。

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