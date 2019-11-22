吾爾開希等黃雀行動獲救者報恩　發聲明啟動救港人方案 (13:55)

六四學運領袖之一的吾爾開希今日在個人facebook張貼一份署名為「黃雀行動及六四逃亡獲香港營救者」所發出的聲明。聲明亦有蘇曉康、嚴家其等多名經「黃雀行動」營救而逃離中國的人的署名。

聲明指出，近幾天警方以武力圍攻中文大學、理工大學，逮捕殘害青年學子，和平的校園猶如戰場。青年學生捨命抗爭，抵禦中共新極權的擴張，又稱香港青年的悲壯抗爭，感動全世界追求自由民主的人們。

聲明提出四點要求及呼籲，分別是要求港府盡快釋放所有被捕學生和市民，追究「惡警」責任，還香港人民一個公道；要求香港特首和政府立即停止進一步鎮壓，並承認錯誤，允許獨立調查，恢復法治；呼籲香港學子不再犧牲；並會整合資源、疏通管道、啟動救援香港人的方案。

另外，聲明亦表示，1989年天安門民主運動被血腥鎮壓後，在走投無路之際，香港人捐款發起「黃雀行動」，幫助他們脫離險境。30年過去，他們一刻不敢忘記香港的大恩大德。

第一批簽署人為蘇曉康、嚴家其、高皋、吾爾開希、張伯笠、鄭義、北明、項小吉、封從德、熊焱、呂金花。部分人為六四事件後被當局通緝的學運領袖。

「黃雀行動」從1989年6月中旬開始，持續約半年之久，共營救出133名中國的民運人士，而聲明中署名的人，都是經由「黃雀行動」營救逃離中國。

（中央社／吾爾開希facebook）

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