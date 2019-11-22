【區議會選舉】鄧炳強：為保區選投票安全　警將在票站附近高姿態巡邏 (13:04)

新任警務處長鄧炳強今日（22日）在旺角警察體育遊樂會見傳媒。他表示，24日的區議會選舉投票日，警方會在票站附近高姿態巡邏，票站內亦會安排足夠人手，確保投票不受干擾。
鄧炳強稱，警方會因應風險評估安排人手，為確保投票人安全及不受干擾，票站內會有足夠人手，也會在票站附近高姿態巡邏。對於可能出現的不同情況，警方亦已有預案，呼籲不要作出暴力及不當行為。
他又呼籲理工大學留守者盡快離開，希望事件能和平解決，並稱警方行動沒有任何死線。他表示，警方已承諾18歲以下留守者如肯離開，不會即時被拘捕，希望留守者離開。
對於有報道稱一名離開理大的留守者被禁止離境，鄧炳強否認，稱該人已超過18歲，離開理大時稱身體有事，由救傷車送往醫院，但他落車後沒有進入醫院，而是立即潛逃，因此作出拘捕。
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