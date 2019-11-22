人民日報︰禁蒙面法司法覆核案判決不可理喻 (13:27)

全國港澳研究會會員、南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵認為，現時香港出現過度暴力，社會陷入失控狀態，禁蒙面法完全符合標準和公眾利益，合情、合理、合法。

對於高院裁定《緊急情況規例條例》不符合《基本法》，李曉兵稱，香港特區法律是否符合《基本法》，只能由全國人大常委會作出判斷和決定，香港高院並無權作出判決。

文中又引述，清華大學國家治理研究院特約研究員、香港基本法澳門基本法研究會副秘書長陳詠華認為，全國人大常委會判斷和決定香港法律是否符合香港《基本法》是正常行使權力，人大釋法權也是憲法和《基本法》所確立，中央的表態和人大釋法不存在影響和威脅香港高度自治的問題。

北京航空航天大學「一國兩制」法律研究中心執行主任田飛龍認為，判決會向反對派釋放錯誤信號，讓他們以為暴亂仍可持續，並可獲司法庇護，導致局勢進一步失控。

相關報道：

法工委：僅人大可裁港法律違憲 李國能：倘指港法院無權 情况堪憂

禁蒙面法被裁違憲 人大法工委指削弱特首和特區政府管治權 《環時》：撥亂反正的重要表態