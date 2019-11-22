【1122．理大】理大校董中學校長再入理大　部分留守者堅拒離開 (14:07)

【14:07】理大表示，由於理大校園仍受封鎖，而且設施遭大肆破壞，為保障員工安全，理大早前已宣布大學的辦公大樓繼續暫停運作，直至12月1日，員工毋須回校上班，應盡可能留在家工作。校方會視乎事態發展及校園的環境狀況，稍後決定是否需要延長暫停辦公大樓運作，以及員工的工作安排。

【13:38】有數名理大校董及社工進入理大校園。其中校董朱偉志表示已到來多日，今日（22日）再來是為了用「最好的方法」帶留守人士離開。

【13:31】中學校長會主席鄧振強表示，透過聯絡一些教師和家長，得知還有數名來自不同學校的中學生仍在理大範圍，今日來到理大深入各樓層，只是找到8名成年留守者，有感他們似乎很堅決留守學校，未能和他們深入溝通，他亦未能接觸到學生。他表示，也有社工和律師希望聯絡留守者，解答他們問題，惟留守者不肯見他們。

他表示，比較擔憂學生的情緒，因今早他曾見過一些相關同學的家長，表示他們的子女一度說想離開，但很快又改變主意，顯示留守學生情緒都較波動，擔心他們會崩潰。

【11:05】今日凌晨約3時，有早前撤離的急救員重回理大，游說留守者離開，表示已與警方及政府達成某些方案，其後有6名示威者手牽手離開校園，在旁有防暴警監視。

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