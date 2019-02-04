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【小雪‧二十四節氣】中醫教養生：多曬太陽壯陽氣　飲食重補腎　栗子核桃湯養胃溫肺 (08:38)

今日（22日）是二十四節氣小雪，註冊中醫師胡玘君表示，踏入小雪，天氣漸冷，季節處於陰盛陽衰的狀態，人較易受寒。此時宜壯陽氣及補腎防寒。

見日光才起牀　保暖下肢

小雪日短夜長，易使人受寒及情緒低落，胡玘君建議在見到日光時才起牀及適當地曬太陽，有助人體的陽氣升發，可壯陽氣、溫經脈；工作或家居環境若充滿亮光，則有助安撫情緒和減低憂鬱感。小雪時期，腎與冬氣相應而變得虛弱，腎虛有機會引起腰膝痠軟，膝蓋較易受寒，因此宜為下肢保暖，尤其身體較虛弱的人士，可以電熱氈、熱水袋等保暖身體。

多吃栗子核桃補腎

胡玘君表示，飲食宜着重補腎防寒，可多吃補腎食品如栗子和核桃（又稱合桃）。胡玘君推介栗子核桃湯，栗子甘溫，有養胃健脾、補腎強筋、活血及止咳化痰等作用，幫助改善腰膝無力的現象；核桃甘溫，有補腎固精、溫肺定喘的作用，有助改善肺腎不足、氣喘、腎虛腰痛的問題。

小雪湯水食譜：栗子核桃湯

材料（2至3人分量）：

栗子　300克

核桃　200克

水　2000毫升

製法：栗子去殼去衣，核桃去殼，將所有材料放入鍋中加水，用中火煮約1小時即成。

註：以上食療僅供參考，各人體質不同，如有疑問，宜先諮詢註冊中醫師或家庭醫生。

文：何芍盈

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