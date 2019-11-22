趙家賢永世記得耳廓被扯甩聲音　至今仍感陣痛頭暈 (08:32)

趙家賢記得遇襲一刻，耳朵痛如刀割，甚至幾近休克，等候救護車期間，急救員不斷拍打其面部以確保他清醒，鮮血不斷流到衣服上，那件衣服早已絕版，他卻鍾愛得很，洗衣數次才終於洗淨鮮血。

兇徒只咬了一口，趙家賢的接駁手術卻縫了35針，術後每日數度注射抗生素，連帶左肩也因而腫痛，但耳廓部分仍然壞死，造成永久性創傷。耳朵是神經線密集之處，至今他不時仍覺傷口陣痛、麻痺，亦因失去耳廓包圍，常聽到後方傳來的聲音，也會因左右耳聽到聲音不平衡而感頭暈。他不時需服用止痛藥，並引述醫生預計，痛楚未來還將持續3至4個月；但亦有極端例子，終生都覺疼痛。

回憶遇襲情節，趙家賢說直至手術後才看到事發片段，看時心情竟然平靜而不覺恐懼，「我是為保護市民而受傷，無法恐懼太多，但若我代入（遇襲）那兩夫婦，行街時也有人因政見不同而被刀捅，他們才更無辜。」他亦會反思改善之處，舉例若知悉對方有意攻擊耳朵，便會選擇蹲下解圍，「但我有責任，他（兇徒）想攻擊市民，當然要保護，我是公職人員呀」。至於案件進展，他預計將於區選過後，帶同律師錄取口供。

趙家賢為區議會選舉東區太古城西選區候選人，同區候選人是香港經濟民生聯盟丁煌。

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