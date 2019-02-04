【區議會選舉】逾千名候選人「政治聯繫」泛民最多　建制僅次　無黨派不容忽視 (12:32)

根據政府的區議會選舉網站，明報即時新聞整理逾千名候選人報稱「政治聯繫」的資料，分出四大類別，包括泛民主派、建制派、無黨派（報稱「獨立」而沒有明顯政黨聯繫者），以及其他（候選人並未提供有關資料）。

1090名候選人的政治聯繫資料顯示，報稱屬泛民主派者最多，約398名，佔總候選人超過三成半（36.5%）；其次是建制派的候選人，約320名，佔總候選人近三成（29.4%）。

值得留意的是聲稱「獨立」的無黨派候選人達255名，佔總候選人23.4%，而未有提供政治聯繫資料的「其他」候選人亦有117名，佔總數逾一成（10.7%），兩者合共的候選人數逾370名，達34.1%，超越建制派總候選人數目，直逼泛民主派的36.5%，勢力與泛民、建制三分天下。

今屆區議會選舉其他重點：

．今屆選民登記逾413萬人，佔合資格選民86.1%，創歷年新高。新登記選民中，以18至35歲較年輕的群組佔最多，近四成八。

．當選的區議會議員任期為4年，由2020年1月1日至2023年12月31日，連同27個當然議員，合共479個議席。

．上屆（2015年）區議會有68名參選人自動當選，但今屆選情激烈，各個選區都至少兩人報名。當中8個選區選情分別出現5人混戰，包括油尖旺區尖沙嘴西、元朗盛欣、西貢彩健和海晉、沙田顯嘉和馬鞍山市中心、葵青華麗和青發選區。

．現任5名「超級區議會」界別的立法會議員都在所屬選區競逐連任。

．今屆唯一被DQ（取消資格）的參選人是香港眾志秘書長黃之鋒，他經過選舉主任換人、多次被提問政治主張後終被DQ，與區選無緣。

．香港警察隊員佐級協會入稟申請司法覆核，以近日警員被不當「起底」為由，要求頒下臨時禁制令，禁止選舉登記主任提供2019年正式選民／投票人登記冊予公眾查閱。高院拒絕協會的申請，員佐級協會其後上訴，獲判部分得直，頒令除候選人外，選舉事務處不能向公眾提供2019年正式選民／投票人登記冊作查閱。

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