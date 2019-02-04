【Emily Online】網民仿「潮文」創作政府高層「激烈打鬥」　政務司長辦公室認真回應：完全捏造，非常無聊 (23:09)

Emily喺連登創意台睇到呢篇名為《[江湖傳聞] 政府高層發生激烈打鬥》嘅文章，見佢提到張建宗「受訪」時話，自己作為政務司長，本應為作為政府第二把交椅呢個榮譽感到高興，但佢「從來沒有享受過這樣的待遇，因為「政府有太多蠢人」；又話行政會議成員有矛盾時，「開始我還試着去阻止，後來他們直接叫我閉嘴，我根本感覺不到自己就是司長」。

連登文章又聲稱，張建宗話喺「中大攻防戰」中，時任警務處副處長鄧炳強曾用水樽掟速龍警員，之後「至少有10人群毆了鄧炳強」；後來「鄧炳強的辦公室多了一根榮譽警棍」，相信係用嚟防身。文章仲話，林鄭月娥喺美國參議院通過《香港人權與民主法案》後被鄭若驊諷刺，結果就搵咗支木棍返嚟「亂棍爆打」鄭若驊，鄧炳強就在旁叫林太「用力打，往死裏給我打」，結果鄭若驊就被打到甩骹。

文章下面有人留言話「唔好以為那左d（改咗啲）字眼我就認唔出呢篇潮文」，Emily睇到都一頭霧水，好彩有好同事埋嚟解困，話我知原來呢篇文章，其實係改篇自一篇名為「荷蘭三棍客」嘅網絡潮文。好同事仲畀埋荷蘭三棍客潮文嘅link畀Emily睇，咦，行文又真係一模一樣喎。

政務司長辦公室今晚就喺fb出post，話「今日有網上傳聞引述司長話政府高層發生打鬥，有關內容完全揑造，非常無聊」。呢個post都引嚟網民熱烈回應，話連登篇文「都唔及E（𠵱）個回應咁X好笑」；又有人問fb admin係咪未睇過原本嗰篇潮文，「潮文都唔識……仲話要多d（啲）了解年青人」，「真心咗啦」。仲有網民質疑，「五大訴求又唔見你應得咁快」，又話「CCTV都無，點証（證）明無高層打鬥」。Emily就覺得，網上傳聞嘅嘢都係要fact check咗先，既然政務司長辦公室都澄清咗，就無謂再繼續傳啲謠言喇。

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