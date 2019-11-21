社福界下月罷工3日促查警暴設獨立調查委員會　1215遊行路線待定 (22:00)

社總表示，下月罷工行動暫獲34個社福界工會響應，正聯絡公共服務界包括治療師、醫護、教育及公務員等加入，動員人數待日後公布。另外，委員會將在罷工行動前即12月15日發起「公共服務界罷工前哨大遊行」，路線待定，會向警方申請不反對通知書。

社福界罷工委員會成員之一、社工陳虹秀表示，過去多次民間「三罷」，焦點均落在警民衝突上，即使流血收場亦未獲政府積極回應五大訴求。她希望今次由社褔界正式帶頭罷工，會獲各界響應，認為短期癱瘓經濟活動「是迫令政府正視問題最後手段」。她強調罷工不是針對機構，而是對準政權；個別機構管理層對罷工亦反應正面，「因為警暴問題已超出很多人底線」。

陳虹秀表示，明白醫護界等涉及緊急服務，工作難完全停止，但亦可以用其他行動表態；社福界在罷工期間則會維持有限度緊急及看顧服務等。

至於為何選定下月罷工，委員會解釋是經了解後分析，各行各業籌組工會組織罷工及部署工作安排需時，呼籲機構成立「罷工危機管理機制」，由僱傭雙方協調罷工人手安排，估計最快都要下個月才能完成準備工夫。另外如有僱員因罷工被秋後算帳，委員會亦會提供法律等不同支援。

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