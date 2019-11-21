梁美芬撰文質疑公務員加薪　工會：克盡己責盼勿將薪酬掛鈎政治 (21:50)

梁美芬引述市民稱，只見3萬警察止暴制亂，「其他人（公務員）為何可以加薪呢？」她批評政府在反修例運動中，只依賴警隊加班獨力執法處理政治問題，公務員「因循守舊，各自為政，事不關己」，未能團結應付這場政治風暴，「表現實在有負市民期望」。她舉例稱，對匿名聯署反政府及罷工的公務員、「縱容學生罷課」的教師等，相信很多市民有疑問：「他們又憑什麼去加人工？」

新公務員工會主席顏武周認為，公務員在這段日子克盡己責，社會有目共睹，希望梁美芬「認清社會矛盾的源頭」。他希望梁美芬勿把公務員薪酬制度與政治問題掛鈎，認為公務員薪酬政策是透過提供足夠薪酬，吸引、挽留及激勵有合適才幹的人為市民服務，並使公務員薪酬與私營機構薪酬保持大致相若。

相關文章：香港烽煙四起 公僕憑何加薪？（文：梁美芬）