梁美芬撰文質疑公務員加薪　工會：克盡己責盼勿將薪酬掛鈎政治 (21:50)

有泛民議員在立法會財委會審議公務員加薪時，要求抽出警隊加薪分開表決。經民聯副主席、立法會議員梁美芬今日（21日）在本報撰文，引述市民稱只有警察止暴制亂，批評其他公務員表現有負市民期望，質疑憑何加薪。有工會希望梁美芬認清社會矛盾源頭，勿把公務員薪酬制度與政治問題掛鈎。
梁美芬引述市民稱，只見3萬警察止暴制亂，「其他人（公務員）為何可以加薪呢？」她批評政府在反修例運動中，只依賴警隊加班獨力執法處理政治問題，公務員「因循守舊，各自為政，事不關己」，未能團結應付這場政治風暴，「表現實在有負市民期望」。她舉例稱，對匿名聯署反政府及罷工的公務員、「縱容學生罷課」的教師等，相信很多市民有疑問：「他們又憑什麼去加人工？」
新公務員工會主席顏武周認為，公務員在這段日子克盡己責，社會有目共睹，希望梁美芬「認清社會矛盾的源頭」。他希望梁美芬勿把公務員薪酬制度與政治問題掛鈎，認為公務員薪酬政策是透過提供足夠薪酬，吸引、挽留及激勵有合適才幹的人為市民服務，並使公務員薪酬與私營機構薪酬保持大致相若。
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