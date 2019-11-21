教育界宗教界絕食促獨立調查　禁用實彈　如期區選  (21:37)

警方在圍堵理工大學至今，校內情況令人關注，不少人擔憂校內衛生欠佳，學生或會缺乏糧食及醫療支援，釀成人道危機。一群學者及宗教界人士今午（21日）開始絕食，提出三大訴求，包括要求政府成立「真正的獨立調查委員會」、不得再用實彈並讓留守者安全和平離去，以及確保區選如期進行。
絕食者之一，嶺南大學文化研究系教授陳清僑表示，警方濫暴問題日益嚴重，此次絕食不會令政府「叮一聲」即時有改善，但盼望能讓年輕人知道有人「企佢哋嗰邊」，以及透過他們與國際學者連結，讓更多人了解香港境況。他又指出，難以想像香港會面對如此人道危機，又認為事件起始在於政府及警察濫暴，他不會與年輕人「割席」。
今日下午4時開始，陳清僑、新婦女協進會創辦人何芝君及基督教神學教育工作者胡露茜3人率先開始絕食，目標絕食至區選成功進行並點票完成才結束。陳清橋指出，有醫生會明日（22日）起一日兩次前往監察他們的身體狀況，預料明後兩天會有其他人加入絕食。
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