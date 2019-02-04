【1121．理大】留守者不甘被捕憂警不合理對待　倘逃離盼回家洗澡食放題 (21:16)

20多歲的女生A和男生M，與17歲少年V結伴而行。A表示，本來與他們一伙的留守者有十數人，有兩人「頂唔順」跟隨律師離開，也有部分人已逃離，逐漸剩下5人，包括他們3個。她說，仍抱有希望，會繼續尋找逃生方法，自覺仍未到絕處。V則稱，同伴之間有協定，如有秘密渠道只限一人離開，他們不會介意。

3人均認為自己沒做錯，故不會主動「投降」，又認為最害怕被捕後的48小時；縱然這幾日相繼有律師、社工進入理大與他們溝通，但他們仍希望靠自己想辦法離開。「係為咗啖氣」，M如是說，惟他數日來不斷想方法離開，仍未成功，也不免感到「無辜和無奈」。

V和A認為，被困時日長，情緒易受影響，需保持冷靜。V舉例，數日前一名「本來好有智謀」的同伴，連同9人貿然一起衝出A座，「結果十個都被（警察）壓低」。此事成為他們的教訓，切記要保持理智。

有前線示威者認為，理大一役是「endgame」，但A仍對運動抱積極態度，「雖然我們傷亡慘重，好多人被捕，但仍有好多香港人仍保持信念」。

V則較悲觀，過去多參與前線行動的他認為，「出咗咁多次，一日比一日差」，因應警方策略有變，示威行動無法聚集多人，「尤其10月20日，我喺尖沙嘴被水炮車追到去深水埗」。放眼未來，他認為「手足愈來愈少，好多勇武無咗，我哋戰力不斷下降，但警方戰力提升」。此時，M加入說：「但我哋唔會麻木。」

若逃出理大，有何願望？M最希望洗澡；A盼回家；V則期望吃一頓豐富的「放題」，與同伴慶祝。縱然逃生是理想，他們亦有設定「退場deadline」，A唏噓道：「如果無晒方法，就搵律師救護幫手吧。」

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