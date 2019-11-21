【1118理大外】涉暴動被告：警硬物施襲聞記者在場始收手 (22:00)

30人分兩案處理，首宗牽涉5名未成年被告，昨少年庭提訊，一人留院，但全部人昨日已獲准保釋。第二宗涉及25人，23人留院，10人昨日已獲准保釋，其餘15名被告則仍在留醫及未有律師代表，還押警方看管。全部被告均涉及11月18日油麻地彌敦道近窩打老道暴動。

署理主任裁判官蘇文隆今處理出院被告保釋，7人今日出院，5人留醫但有律師代表下申請保釋。蘇官批准上述12名被告保釋，其間不得離港，須遵守宵禁令，已出院的被告須每周往警署報到3次，留醫者則毋須報到，並將案件押後至明年2月4日再訊。

公開大學學生、被告李永賢今日獲准保釋後，在庭外表示油麻地「人踩人」確有發生，當時他倒臥在人群第二層，其後警員拘捕他，並以硬物施襲，其間有警員說「有記者喺到，唔好呀」，才停止施襲。他最終因手腳有傷、頭皮損傷留院。

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