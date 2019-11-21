【1118理大外】彌敦道衝突6被告出院提堂　投訴遭警毆打延誤送院 (21:25)

6人分別屬兩案被告，兩案各原有20名被告，被控今年11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界與其他人參加暴動。首案中第五被告保安員張振鴻（31歲）、第八被告學生周豐德（20歲）及第十六被告銷售員黎國文（23歲），以及另案中次被告學生呂鋒（20歲）、第三被告舞台技術員雷曉天（24歲）及第五被告跌打醫師吳卓泓（22歲）今應訊。

各代表律師分別投訴，其中黎國文被捕後，警方沒有警誡下向他提問，亦要求他就指控招認；黎國文被捕時沒有反抗下被警方拉着雙手，遭警棍打頭、左腿及背部；警方阻止急救人員為他施救，延誤送院達21小時。呂鋒被捕後亦沒有警誡下被警方提問；被捕時沒有反抗下，遭警以索帶緊紥雙手逾6小時，至今左手拇指無知覺、右手起水皰。吳卓泓同樣被捕時沒有反抗下遭警打背、頭、四肢和腰，至今轉身時腰感痛楚；亦遭延誤送院達16小時。

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