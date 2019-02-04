【1118．理大外】涉暴動10人出院提訊　多人投訴遭警毆打　官命控方跟進 (20:40)

涉油麻地暴動案的60人中，昨（20日）缺席聆訊的8人今午出院，被押至九龍城裁判法院提訊。被告為大學研究員歐育婷（23歲）、學生張凱𦲀（19歲）、學生馮興榆（21歲）、建築工人梁俊傑（22歲）、建築工人梁栢熙（25歲）、廚師陳子謙（24歲）、侍應朱盛軒（25歲）及售貨員王志聰（23歲）。

8人獲准保釋，分別在明年3月4日、5日及11日再訊，以待調查。被告保釋期間須守宵禁令、禁足油麻地及佐敦一帶等；一人因工作原因獲豁免宵禁，一人因旅遊獲放寬離港限制。

馮興榆出庭時，右邊臉部腫脹、兩眼眼底瘀黑發紫及貼上膠布。代表律師指出，傷勢由警員用警棍重擊其頭部所致。

包紮左肩的梁栢熙投訴，被捕時有「速龍」警員棍打其肩膊和頸。他在觀塘警署羈留時，一名警員問他何處受傷，他答「膊頭好痛」，警員隨即一拳打在其肩膊。另有警員要求他脫下內褲，全裸做出尷尬的動作，並站在冷氣機旁。他扣留時遭拖延18小時才送院，醫院其後證實其左肩骨折。

另外，梁俊傑投訴被警員敲打後腦，需縫兩針；陳子謙表示遭警員在眼角打了一拳。

署理主任裁判官嚴舜儀要求控方把投訴交由案件主管跟進，亦形容臉上瘀黑的馮興榆「表面傷勢非一般」。

至於19人涉理大外暴動案，兩名出院的男學生柯仁龍（18歲）及譚俊輝（18歲）今於西九龍裁判法院提訊。兩人獲准保釋至明年2月10日再訊，其間需守宵禁令和紅磡一帶的禁足令。

柯仁龍投訴遭警員拖行，導致膝蓋受傷；譚俊輝則表示被警員多次掌摑。