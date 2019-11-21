中四生周日墮樓亡　被傳周二油麻地被警車撞 (20:42)

一名17歲少女本周日於將軍澳尚德邨尚禮樓高處墮下，警方接報到場，發現事主倒臥平台，當場證實死亡。警方在現場沒檢獲遺書，初步調查相信事主從天台墮下，事件沒可疑，死因有待驗屍後確定。據警方了解，事主有情緒病紀錄，亦因學業問題不開心。另據悉，事主為基督教中國佈道會聖道迦南書院學生，並無被捕紀錄。

據基督教中國佈道會聖道迦南書院的聲明，該校於本周一（18日）獲悉上述學生逝世，即油麻地驅散行動的前一日。該校昨日（20日）就事件向學生家長發通告，指學校一名中四學生不幸離世，已啟動危機處理小組，呼籲家長留意學生情緒。該通告其後於網上流傳，被猜測與周二（19日）凌晨警方於油麻地驅散行動有關，指該學生被警方高速行駛的白色車輛撞斃。

醫管局澄清周二衝突無人死

醫院管理局發言人今日澄清，根據紀錄，公立醫院在該日接收的傷者中，並沒有死亡個案。 警方亦於facebook專頁發文嚴正澄清，警方車輛於當日行動中絕無碰撞到任何人，或涉及交通意外導致他人受傷或死亡。警方就相關失實謠言表示極度遺憾。聖道迦南書院亦發出聲明，指網上流言純屬揣測，並沒有事實根據，請大家切勿作胡亂猜測。

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