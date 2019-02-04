花逾萬元讀護理課程 　稱可獲港院舍聘用 　逾百中港學員被騙300萬元人民幣 (20:23)

事主之一廣西人鍾先生（化名）說，去年11月經港人朋友推介到一間長者護理管理的香港公司修讀4日護理培訓，學費達4萬元人民幣，但他認為來港工作的機會難得，便與另外3名親友共4人經借貸等方法湊了20萬元人民幣學費。

他憶述當時只持旅遊簽證來港一周，受訓後獲得一張寫有聲稱是「認證機構認可」發出的證書及一份「僱傭合約」，列明受聘可獲每月1.3萬港元薪金。惟鍾先生受訓回內地後，遲遲未有工作消息。

另一事主港人曾女士亦有類似經歷，她說，去年8月經友人介紹上課，學費1萬港元，班上以內地人居多，「每班80人，只有5個港人」。 她向記者展示本月與其他學員上門到涉事公司查詢的照片，惟當時公司已人去樓空。

行會成員兼安老事務委員會主席林正財接受本報查詢時表示，現時本港的外地（包括內地）護理人員均經「補充勞工計劃」申請來港，而且只限私營院舍，呼籲內地人留意，以免被騙。根據立法會年初資料顯示，2013至2017年間，本港透過以上計劃從外地輸入5900多名護理員。

另外，林正財亦提醒任何內地或外國人，不能持旅遊簽證來港接受工作培訓。根據入境署資料顯示，非本地人士如因僱傭工作（不論有薪或無薪）關係來港進行等同在職訓練、內部調派或實習的活動 ，須申請受訓簽證或進入許可。

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