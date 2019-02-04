721元朗襲擊4個月市民靜坐　數十示威者聚大馬路大棠路　防暴驅趕截查 (23:03)

【23:14】再有約10人在康樂路站旁行人路被警員截查，其中一名男子被捕，由數十名防暴警察步行帶入元朗警署。

【23:03】輕鐵康樂路站位置，記者見最少6人被捕。

【22:15】兩名被搜查的男子被警員以索帶反綁，坐在路邊。

【22:10】防暴警再舉藍旗警告。

【22:06】防暴警突然衝前驅趕市民，輕鐵康樂路站旁行人路最少3名市民被追截搜查。

【22:03】數十名市民聚集在元朗大馬路的麥當勞樓下，開啟電筒照向防暴警。警方一度舉藍旗警告，向市民推進數米後停下，該批市民暫時散去。

【21:30】防暴警再舉藍旗警告。

【21:16】防暴警在元朗大馬路大棠路交界舉藍旗。現場約有30至40名防暴警，曾截查5名黑衣人。

【21:03】約數十名示威者在元朗大馬路大棠路聚集，防暴警到場。

【20:35】靜坐參加者在Yoho Mall I靜默5分鐘。靜坐後參加者高叫口號，有人大叫去大馬路，亦有人話留守商場。

【20:02】晚上近8時，Yoho Mall現場約有200人參與靜坐，繼續大叫口號，參加者中不少是身穿校服的中學生。

每場721靜坐，中五的青蛙（化名）都會參與，今晚日他一邊摺紙鶴，一邊叫口號。他說7．21當日，從電視直播見到不少市民被白衣人無差別毆打，甚至被追入車廂打，求饒都不得要領；質疑當日軍裝警調頭走、999打不通，至今只拘捕數人「交數」。青蛙認為因此必須追究下去，「市民沒有得到任何警察協助」。

曾參與快閃行動、險被「藍絲」捉住的青蛙表示，令他憤怒的事件不計其數，子元朗7．21事件外，警方不時在平靜示威中亂用武力，甚至「殺入」已取不反對通知書的集會、不舉旗警告便放催淚彈等，都令他不可接受，「市民在家中鬧警，都要食催淚彈，中環OL食飯，又要食催淚彈」。

【19:39】就讀中二、不願上鏡的黃同學表示，7．21當晚經社交媒體instagram得知事件，覺得「警黑勾結」很過分，開始在網上分享新聞，她說家人是深藍，已不時因政見吵架，每有公眾活動，家人都不容許她參與，要她放學便回家，今次7．21靜坐是她首次參與反修例相關的活動，因為家人不在港。

她自言，在8．31太子站事件前沒有特別留意新聞，但見警察在車站內打人，認為警察很過分，「警察應是維護法紀，但竟然打市民，香港人打香港人」。自此，她開始參與校內靜坐、文宣、組人鏈等活動。

另一中二的黃同學同是首次參加7．21靜坐，她說家人以往傾向中立，認為示威者和警察雙方都有錯，但近期在大學發生的事件，黃同學說家人都說警方的行為很過分，准許她今天參與靜坐。

二人同表示，雖過往公眾活動後都有警民衝突，但不能因為自己的安全而不出來，「每個人出來都一樣有危險」，希望能出一分力便出一分力。

【19:31】晚上約7時15分，Yoho Mall地下大堂的市民不斷呼籲二樓市民加入靜坐，現場約有百多人，一同叫「五大訴求缺一不可」、「光復香港 時代革命」等口號。

不願上鏡的陳小姐（化名）帶同自製標語到場，稱其訴求正如標語上所寫，包括堅持五大訴求、追究警察暴力等，她說要把中共的極權暴政告訴更多人。住元朗的她表示，7．21當晚在家中看直播，形容施襲的白衣人行為「殘忍」，因此每一次7．21紀念活動她例必出席，表達訴求。

【18:42】港鐵提早在下午2時關閉元朗站。傍晚放工時間，元朗站和相連的Yoho Mall較平日冷清，部分商舖提早落閘，包括之前舉行靜坐的Yoho Mall I大堂設置的臨時商店，已提早蓋上黑布關店，食肆大都繼續營業，但食客稀少；暫時未見有警車或警員在商場外圍。

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