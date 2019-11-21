不滿被指有外遇　警員父利剪插死妻囚終身 (19:10)

案中5男2女陪審團經4小時商討，今午在區域法院大比數裁定被告蕭偉昌（案發時58歲）謀殺罪成。控罪指出，在酒樓任職廚師的被告2016年12月30日謀殺妻子黃淑珍（終年54歲）。

法官指出，被告行為暴力兇狠，使用利剪這種致命武器殺妻，令子女失去生母，行為令人傷感。縱使被告顯示悔意，自首投案及揚言願意坐牢20年，但依照法例，被告謀殺罪成，仍須被判終身監禁。

控方案情指出，被告於2016年12月30日晚上11時半到青山警署自首，聲稱殺了妻子，並透露兩夫婦感情不佳，已分房10年。案發前3日，被告身體不適到診所求診，案發日他睡到晚上9時起牀，要求死者預備晚餐，但死者反着他找自己女友，兩人開始爭吵，被告從抽屜中取出剪刀，插了死者5至6下。

被告之後洗澡更衣，取了人民幣打算前往內地，並帶着放有染血剪刀和衣服的白膠袋離家丟棄，最終決定自首。警方其後到案發單位調查，發現死者倒斃牀上。驗屍官指出，死者因身體多處被插傷死亡，身上有多達70處割傷和瘀傷等，並在死者喉骨內找到涉案剪刀尖端的碎片。

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