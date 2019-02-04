民主派反對《禁蒙面法》續生效　政府稱宣布違憲等同為市民壯膽避責　官押後裁決 (20:48)

民主派議員今日表示，覆核申請人將反對政府的「建議命令」。申請人為24名民主派立法會議員及社民連成員梁國雄。答辯人為行政長官會同行政會議（下稱行會）、警務處長和律政司長。

【20:48】代表答辯方的資深大律師余若海表示，香港無疑正面對公眾危機，惟原訟庭裁定《緊急法》和《禁蒙面法》違憲後，等同法庭向社會發出信息，容許市民蒙面，為其壯膽和逃避相關責任，參與極暴力的示威和干犯罪行，同時限制警方應對暴力示威的資源。他又稱，過去一周暴力情況升級，並引述網上討論區「連登」的帖文指出，有人在網上呼籲市民蒙面，並協助理工大學內的人逃走。余形容，《禁蒙面法》生效期間，曾減少一定數量的市民參與示威，形容目前雖有頑固分子破壞財產和傷害市民，但法庭不能因而認為所有人均不會守法。

余若海引述「古思堯案」表示，法庭會在對公眾構成危險、對法治構成威脅，或導致某些人的應得利益受剝奪下，給予一項法例暫時有效期。他認為本案符合上述3個情況，教法庭應頒布暫具法律效力的命令。余又稱，雖然暫緩法庭命令的效果，比前者的效用較少，但仍能向社會發出信息，上訴庭仍有機會推翻原訟庭是次的決定。

余若海表明答辯方將申請上訴，認為原訟庭未有考慮和平示威被利用的風險，「黃之鋒案」亦顯示當涉及暴力，市民便不能享有集會自由的權利。

代表申請方的資深大律師李志喜指出，警方提供的證據顯示，目前只有3人單單因違反《禁蒙面法》被捕，當中只有一人被起訴，質疑《禁蒙面法》被裁定違憲後，究竟對警方的執法構成多大阻礙。李又表示，上訴庭有可能維持原判，質疑如其間有人繼續被非法拘捕和拘留，他們會如何獲得補償，反問上述情況「不是對法治的重大威脅嗎？」

同樣代表申請方的資深大律師潘熙則質疑，法庭容許《禁蒙面法》繼續執行，將導致法律上出現更多混亂情況，又表示目前情況未構成「法律真空狀態」，警方亦繼續有權要求市民移除蒙面用品，以核實對方身分。法官周家明和林雲浩聽畢雙方陳辭後，宣布押後裁決。

【18:50】立法會議員郭榮鏗開庭前形容「一個違憲的法案就是違憲的法案」，申請方將對「建議命令」提出反對，認為《禁蒙面法》帶刑事後果，若政府繼續用以拘捕和檢控市民，將嚴重違反人權和法治原則。至於政府希望從速上訴的要求，郭榮鏗表示他們不會反對，因他們同樣希望法庭盡快作最終判決。

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