港珠澳橋測磚造假案　辯方稱大橋無安全問題　官反駁屬未知數 (17:31)

12名被告包括嘉科8名前工地實驗室技術員余維德、李詠暉、薛家俊、陳銳鏗、姚宇峰、葉德杰、吳汶鴻、張嘉明；以及4名前實驗室助理謝德禮、李志勤、陳志成、郭文輝。

代表次被告的律師表示，法庭早前接納他證供可信、有用；他轉為污點證人，盼可扣減一半刑期。辯方同意首被告在案中「首肯」其他被告的做法，而次被告為「主導」，故認為次被告量刑起點可高於其他被告，但應比首被告低。法官稱經審訊後，認為次被告的角色「非常主導」，主動教人，手法「一代傳一代」。

代表第三被告的律師表示，被告在嘉科任職實驗室助理，是「全公司最低」，入職時有關情況已存在，他只是服從上司而作出有關行為。第三被告亦因其他同事「比較懶」，才協助他人完成工作。他於2012年確診患上抑鬱，一度有自殺傾向，一直於青山醫院精神科覆診，被起訴後要加藥。法官提出，過往有案例因患抑鬱症致拒絕犯案決心不足，認為被告只要是「真正的抑鬱，不是忽然抑鬱」，或可減刑。

代表第四被告的律師表示，第四被告只工作兩個月，非主力工作人員，沒有個人利益。律師又稱事件對港珠澳大橋結構沒有安全影響，法官反駁稱，政府最終花費5800萬元釋除公眾疑慮，「用咁多公帑」，工程醜聞都構成一定風險。

代表第五被告的律師表示，第五被告入職後被調至涉事組別，形容為「不幸的安排」，被告亦不願調組；又強調他入職時，涉案手段存在已久。代表第七被告的律師則說，被告志願為註冊測量師，但有今次刑事紀錄後，將不能註冊為測量師，夢想破滅。法官回應稱「唔好咁悲觀」，建議律師為被告寫信記錄，認為被告不是重點罪犯（core criminals），不太會影響其前途。

辯方又稱，第十五被告於2014年8月加入涉案公司，只參與本案一至兩次，涉及改時間，參與程度較低。

法官表示，事件牽涉港珠澳大橋，案情有一定嚴重性，未來安全風險仍屬未知之數。

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