野戰迷被殺案次被告：事主「成個人撞埋嚟」始動武 (14:55)

被告依次為地盤工人嚴汝衡（27歲）和海事處小輪助理員周正賢（21歲）。兩人被控於2017年5月28日，在香港與黃朗祺一同謀殺郭葦諾。

次被告今日繼續自辯，他稱案發當晚首被告、事主與他在山上茶水亭會面時，事主突然迎面衝向他，「成個人撞埋嚟」問他：「你依家想點？」兩人遂動武打鬥。

次被吿稱，事主比他強壯，他不能制服事主，更遭事主拿起汽槍彈匣打他，又用氣槍射他。之後事主拿起放置在茶水亭的鐵通打他，卻被他搶過鐵通，反毆打事主頭部。最終兩人一輪扭打後，次被告成功制服事主，事主求饒：「大佬對唔住呀，Bernard（次被告）唔好再打喇。」

其後次被告發現事主神志不清，地上有血，「覺得佢（事主）當時已經死咗」，遂叫首被告先行離開，自己留下將事主拖到附近梯田。豈料過程中次被告失去平衡跌下山坡，他此後沒有再理會事主，只把事主裝備收拾好，便下山與首被告集合。

次被告央求首被告隱瞞山上發生的事，首被告承諾，兩人遂把屬於事主的裝備放置在葵興一個軍用物品工場。其後首被告被警方召回警署問話，次被告則把屬於事主物資棄置旺角。

次被告聲稱，他從未意圖傷害或殺害事主，只想約對方上山解決糾紛，令其承認「以往呃過其他人」。次被告又稱，若事主不承認過錯，自己最多只「以後唔搵佢」。聆訊今午續審。

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