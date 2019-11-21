12歲男童太子站旺角警署噴字罵「死黑警」　認兩刑毀罪保釋候判 (14:32)

12歲男童的父母、祖父母、學校副校長和社工均到庭旁聽，母親在等候室一度擁抱和拍男童肩膊。

案情指稱，今年10月3日晚上7時半，便衣警員目睹蒙面的男童，以黑色噴漆在旺角警署外寫上「死黑警全家比狗X」，以及在太子站D1出口寫上「天滅 Free HK」。字句面積分別約2呎乘12呎、3呎乘9呎。該便衣警尾隨男童回家，男童翌早7時許出門上學時被拘捕。警方搜屋發現男童案發時的噴漆和衣物。

男童在祖母陪同下錄取口供，在警誡下承認犯事，表示自己單獨行動，感到非常後悔。

男童今早以當值律師代表，求情指他的父母已離異，現時與祖母同住。律師呈上多封由男童中學老師撰寫的信件，表示男童雖然學業成績一般，但做事有責任感和樂於助人。

律師亦呈上男童自己和多名親人的信件，男童在信中稱今次犯案令家人痛心，自己相當後悔。七旬祖母則在親筆信寫到，男童常提醒她服藥，並分擔洗碗等家務，兩嫲孫互相照顧。至於男童的父親和爺爺，均表示會嚴加管教他。

律師求情表示，男童受外界影響，在一時衝動下犯案；又指出男童經歷此案後有很大轉變，不再外出打籃球和保齡球，最近停課日只留在家中看書。律師希望法庭頒布照顧及保護令，以免男童留下案底。

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