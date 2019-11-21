多次性侵強姦16歲輕度智障女生　特殊學校社工判囚15年 (12:56)

被告翟光輝（案發時55歲）被控11項非禮罪、2項企圖強姦、1項強姦、1項企圖在未經同意下作出肛交等19項控罪，其中有4項交替控罪。女事主X當時介乎15至16歲，被告涉首項非禮罪時，事主未滿16歲。辯方稱，被告當社工已20多年。

法官判刑時稱，事主遭強姦後身心受傷，事發後翌日難以步行、失聲、下體變紅及疼痛，母親察覺後查問事主，但事主因太害怕被告而不敢說出真相。惟被告強姦對方後仍不斷非禮她，地點包括郊野公園、學校天台，更企圖在社工室與對方性交，更着事主「唔好話畀人知」。

事主心情亦大受影響，在家中行為異常及情緒很差，母親更因此送她到院舍照顧，住院期間揭發事主手機的日記內容，才揭發遭性侵一事。

法官稱，事主被性侵的恐懼將陪伴她一生，令其人生自此不一樣，事主母親作供時難掩傷痛。被告明顯對犯案毫無悔意，明知事主患自閉症及輕度智障，而被告擔任學校社工多年，本應是照顧者，卻屢次性侵事主，因獸性摧毁以往建立的聲望。

法官引述精神科專家意見稱，事主這類病人傾向聽命於有權威的人，故容易成為性侵目標，直斥被告嚴重違反誠信，摧毁事主的人生。法官就強姦罪以10年為量刑起點，連同其他控罪，部分刑期同期執行，終判囚15年。

控方稱，被告在2017年起趁X參與課外活動後、午飯時間或兩人外出時侵犯她。翌年4月4日，被告涉帶X到朋友的天台單位大肆非禮，包括摸胸、指插陰道，其後更強姦X及嘗試肛交。5月至6月，被告涉在校內社工辦公室多次非禮X，多次指插陰道。

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