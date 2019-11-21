【1121．理大】副校長衞炳江應示威者要求　清潔飯堂廚房 (16:00)

他認為沒有人想看到不愉快事件發生，又指留守者並非逃避法律責任，而是擔心未能得到公平對待和審訊。他指出，事件主導權在政府和警方身上，呼籲政府及警方應停止圍堵理大。李傲然是區議會選舉油尖旺大角嘴北選區候選人，同區候選人還有劉柏祺。

【15:30】理大副校長（科研發展）衞炳江離開校園，他說飯堂衛生情况差，亦收到消息稱有留守者出現屙嘔，另外實驗室遺失了危險化學品；惟個別留守者情緒較激動，校方要派人清理可能比較困難，會待留守者悉數離開才開始清理及復修。他表示，校方沒就留守者撤離設死線，但希望他們可於今個星期內離開。

【15:05】城大校長郭位在飯堂逗留5分鐘後離開，他表示沒有看見任何城大學生。

【14:50】城大校長郭位到達理大，他表示收到消息理大校園內有兩名城大學生，但不確實肯定，一度問記者有否看過城大學生。他又說，對事態感到非常難過。郭位在城大教職員陪同下進入飯堂找學生。

【14:32】下午約1時，理大副校長（科研發展）衞炳江、副校長（學生事務）楊立偉、校董會主席林大輝及工程學院院長文効忠到理大校園觀察，表示會勸喻留守者離開。其間，一名留守者情緒激動，上前與衞炳江理論，要他「回應」，質疑當理大有事時他在哪兒，又要求衞炳江到飯堂廚房一起清潔。

衞炳江等人應要求到飯堂廚房觀察，戴上手套一起執拾至少半小時，林大輝則不知蹤影。

【09:30】警方包圍理工大學踏入第五天，留守者估計不足百人，凌晨校園內氣氛寂靜。今早（21日）7時許，有救護員接報到理大校園，逗留約20分鐘後離開，稱未能找到有關傷者。

昨晚（20日）至今晨至少4人由救護員送院，近清晨5時，救護員進入校園，以輪椅將一名傷者送上救護車，再送院治理。

理大校園凌晨非常冷清，留守者未有突圍行動，「抗爭飯堂」未見有留守者用餐，餐廳內廚餘及堆放的雜物傳出異味，毗鄰的休息站及物資站只有數名留守者在場。校園仍佈滿磚頭、多部自製投石器未被移走。

昨晚一度有網上消息稱有喬裝警員進入T座拘捕留守者，在場傳媒曾到上址了解，但未能證實相關消息。在場記者凌晨採訪期間，被警員以強光照射，又懷疑誤將記者當作留守者，嘗試勸告自首。

另外，清晨5時許，兩名留守者欲爬過近康莊道車輛出入口的圍欄，被防暴警發現，兩人折返校內。

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