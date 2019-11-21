【交通消息．港鐵】元朗輕鐵服務調整 (21:45)

- 751P線由706線替代

- 761P線暫停

- 751線不經翠湖及友愛站。在天水圍區由天榮改經濕地公園、天逸、頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區由市中心改經安定及兆麟，並改以三聖為終點站

- 610、614、615線只行走屯門碼頭至洪水橋站

- 614P線在屯門區由市中心改經屯門、河田、屯門醫院站前往兆康站

【18:05】部分車站設施被嚴重破壞和運作受干擾，今晚會繼續關閉。有關車站包括：

東鐵線及西鐵線：大學站、（紅磡站）、元朗站

另外，以下車站今晚9時關閉，列車將不停有關車站。有關車站包括：

觀塘線及荃灣線：（油麻地站）、（旺角站）

港島線：西灣河站、香港大學站

東鐵線：沙田站、上水站

馬鞍山線：馬鞍山站

將軍澳線：將軍澳站

*括弧內為轉車站

【17:30】港鐵表示，正提供一條免費接駁巴士線，行走東鐵線大埔墟站至西鐵線錦上路站，接載乘客。

【10:52】今早8時許，港鐵稱，荃灣線、港島線、觀塘線有多宗阻礙列車車門及按動緊急制的事件，列車服務受阻。至近上午11時，荃灣線、觀塘線及港島線服務陸續回復正常。

．港鐵各線（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務晚上11時結束

．關閉車站：紅磡站、大學站；元朗站下午2時關閉

．輕鐵服務調整：

751P線由706線替代

761P線在天水圍區由天逸改經濕地公園、天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向

751線在天水圍區由天榮改經濕地公園、天逸、頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區由市中心改經安定及兆麟，並改以三聖為終點站；不經翠湖及友愛站

614及614P線往元朗 / 兆康方向由市中心改經屯門、河田、屯門醫院往元朗方向及兆康站

所有輕鐵路線維持11至25分鐘一班

其他交通消息：

8巴士線改行東西隧 免費渡輪往返灣仔至紅磡九龍城碼頭