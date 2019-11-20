【1118衝突】44人控暴動東區法院提堂　被告包括棍網球港隊成員 (23:08)

首案被告依次為學生陳國威（18歲）、會計文員陳子謙（26歲）、工程師江鏡棠（25歲）、學生陳霆堃（17歲）、學生黃適哲（20歲）、毛記葵涌設計師梁嘉星（22歲）、銀行職員曾倩儀（23歲）、無業鄧錦樂（22歲）及測量主任詹隆享（25歲）。他們被控於2019年11月18日，在加士居道拔萃女書院外與其他不知名的人參與暴動。梁嘉星及詹隆享另被加控管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具，指稱梁嘉星管有一把剪刀及一罐打火機燃料；詹管有一支六角匙及一支士巴拿。

除鄧錦樂及詹隆享留院缺席聆訊，其餘被告獲准以1000至5000元保釋至明年2月12日，其間不得離港及須守宵禁令，亦不得進入拔萃女書院一帶。據悉，近百示威者當日下午1時於彌敦道一帶集結，並向尖沙嘴方向前進，示威者燃點汽油彈，並衝擊警方防線，警方約1時半驅散，被告當場被捕，另梁及詹被搜獲有關物品。

代表江鏡棠的律師表示，被告被捕後多番要求聯絡律師但被拒，亦在沒有律師陪同下完成會面紀錄，將就其是否自願作法律挑戰。

次案被告為學生胡海維（20歲）、學生翁永勝（18歲）、學生葉偉成（24歲）、髪型師翁耀揚（27歲）、侍應尹亦慷（23歲）、棍網球港隊成員兼學生温耀輝（24歲）、港大學生温育賢（23歲）、學生黃俊輝（18歲）、學生鄔梓龍（17歲）、文員許鵬毅（26歲）、裝修工人葉穎燊（21歲）、咖啡室員工張芷晴（20歲）、編輯周鳳彥（26歲）、電工鄧浚傑（24歲）及秘書姚梓駿（21歲）。15人被控同日在彌敦道近窩打老道交界與其他人參與暴動。

除翁永勝留院缺席聆訊，其餘被告獲准以5000元保釋至明年3月10日，其間不得離港及須守宵禁令，以及不得進入佐敦道至登打士街一帶。

代表翁耀揚的律師表示，包括氣體過濾面罩、手套及眼罩的證物，都並非在翁耀揚身上搜獲，希望法庭記錄在案。

第三宗案件被告依次為學生伍振豐（16歲）、侍應詹溢朗（23歲）、學生何可珊（20歲）、婚禮策劃師楊淑珍（29歲）、學生許卓玲（20歲）、學生羅芷澄(17歲）、無業梁瓊升（22歲）、廚師梁展榮（34歲）、無業吳海琳（22歲）、理髮師劉智恆（27歲）、無業張啟鏗（24歲）、推銷員李駿軒（20歲）、學生彭紹軒（21歲）、建築工人梁安生（24歲）、推銷員馮煒恩（25歲）、推銷員梁敬慈（44歲）、無業吳詩詠（16歲）、廚師何國棟（23歲）、文員梁安逸（20歲）及文員李昌源（18歲）。他們被控11月19日在厚福街與其他不知名的人參與暴動，梁安逸及李昌源另被控管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具，指稱梁管有一支伸縮棍，李管有各一懷疑汽油彈、易燃氣樽、鐵槌及打火機。

吳詩詠及李昌源留院缺席聆訊，案件押後至明年2月14日再訊，全部被告獲准保釋，其間不得進入尖沙嘴一帶。主任裁判官錢禮甫開庭，質疑控方為何扣押被告48小時後，於最後一刻才帶上庭，形容做法不理想。

據悉，逾200名被告分發到各個法庭提訊，辯方律師須致電警署，詢問被告於哪一法院提堂。警署熱線繁忙，致電逾一小時始知悉。

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